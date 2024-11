Reggio, lo sviluppo dei 32 km di costa nel progetto del “Parco del mare”

Il fronte mare è il cuore pulsante della città. Una centralità crescente, che traspare con chiarezza non solo dalle progettazioni messe a terra dall’amministrazione negli ultimi anni, ma anche nel “Masterplan” licenziato dalla giunta e presentato tre giorni fa a Palazzo San Giorgio.

Nelle linee guida allo sviluppo stilato dal Comune, che la città dovrebbe intraprendere da qui ai prossimi decenni, i 32 km di litorale costiero completamente affacciato sullo Stretto di Messina diventa punto centrale di sviluppo, articolato nel progetto del “Parco del mare”.

«La visione del progetto “Parco del Mare” – si legge nel documento - si fonda sulla grandiosità di uno spazio naturale con grandi potenzialità per tutte le funzioni legate al benessere e alla salute. Tre diversi ambiti, con elementi specifici, contesti ambientali e urbani di appartenenza differenti da cui partire per prevedere differenti interventi in grado di migliorare la fruizione e valorizzarne i caratteri distintivi, in una visione unitaria e complementare delle diversità del “Parco del Mare”».