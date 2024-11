Rosarno: vandali al cinema Argo, al palasport e nella villa

Ignoti hanno vandalizzato il cinema. L’episodio è accaduto venerdì notte all’incrocio tra la via Carlo Alberto e la via don Gregorio Varrà dove si trova la struttura inagibile. Nella stessa notte è stato anche vandalizzato il Palazzetto dello Sport: alcuni ragazzi si sono introdotti all’interno della costruzione sportiva con le biciclette lasciando le impronte delle ruote.

A segnalare quanto successo dentro il cinema sono stati alcuni passanti che hanno notato la porta esterna divelta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale con gli addetti dell’Ufficio comunale Patrimonio, l’architetto Domenica Corigliano e il sindaco Pasquale Cutrì i quali hanno fatto la conta dei danneggiamenti. I vandali hanno tagliato due file di sedie, hanno rotto porte, vetri e impianti fuori uso.

L’atto vandalico è stato immediatamente denunciato e si è aperta un’indagine per identificare i colpevoli e approfondire le dinamiche della vicenda. Per le forze di polizia un supporto efficace sarà il sistema di videosorveglianza urbana le cui immagini potrebbero portare a coloro che hanno devastato sia il cinema che il Palazzetto.

Va ricordato che il cinema Argo realizzato con i fondi Pisu è oggetto di contenzioso aperto con la ditta che ha eseguito i lavori. Si tratta di un’opera che non è mai stata resa fruibile alla collettività a causa di un progetto mai concluso malgrado la Commissione straordinaria abbia sventato il rischio di perdere i finanziamenti dei Comuni della Città- Porto e abbia promesso di restituirla ai cittadini. La triade prefettizia ce l’ha fatta con l’anfiteatro (opera Pisu) che ha migliorato la tenuta del costone in via Sottotenente Gangemi.