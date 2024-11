Istat: Milano, Firenze e Bologna prime in Italia per benessere. Reggio Calabria all'ultimo posto

Firenze, Milano e Bologna sono le città metropolitane ai primi posti per Benessere equo e sostenibile dei territori (BesT). Reggio di Calabria, al contrario, vive i maggiori svantaggi. Un’analisi dell’Istat mette a confronto le 14 città metropolitane - dove vive il 36,2% della popolazione - e mostra una predominanza, al Nord e al Centro, di indicatori sopra la media nazionale, mentre nel Meridione prevalgono gli svantaggi, con l’eccezione positiva di Cagliari. Roma è in posizione intermedia «facendo idealmente da spartiacque» tra città del Centro-Nord e del Sud, con vantaggi nel 54,8% degli indicatori ma pure «forti contrasti».