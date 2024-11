Maltrattamenti in famiglia a Reggio Calabria: i carabinieri salvano una giovane donna

La vittima, disperata, ha raccontato di essere stata sottoposta a continui abusi fisici e psicologici da parte del compagno, rendendo necessaria un’azione immediata. La pattuglia della Sezione Radiomobile, intervenuta prontamente, ha raccolto la testimonianza della donna e ha deciso di trasferirla, insieme al figlio della coppia di soli otto anni, in una struttura protetta per metterla al sicuro .

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 1° novembre, quando una chiamata d’emergenza ha segnalato una situazione critica presso il parcheggio di un supermercato della città . Giunti sul posto, i militari hanno trovato la giovane donna in un evidente stato di agitazione.

Il mattino seguente, tuttavia, la donna ha deciso di fare ritorno alla propria abitazione, una scelta che ha preoccupato i Carabinieri, i quali hanno continuato a monitorare attentamente la situazione. Durante un successivo controllo presso l’abitazione, i militari si sono trovati di fronte a un clima di alta tensione: l’uomo, incurante della presenza delle forze dell’ordine, ha minacciato di morte la compagna.

Constatata l’immediatezza del rischio per la donna e per il figlio, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che ha opposto una feroce resistenza prima di essere definitivamente bloccato e condotto presso il carcere di Arghillà. L’indagato rimane ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.