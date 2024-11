Riparo, nei terreni delle cosche reggine il nuovo centro polivalente

Spazi e servizi di socialità nel terreno delle cosche a Riparo. L’iter progettuale che ha visto lavorare insieme la Città Metropolitana e il Forum del Terzo settore si conclude. Disco verde dell’Ente alla progettazione definitiva ed al bando per l’affidamento dei lavori che prevedono interventi per quasi 2 milioni di euro. E per procedere speditamente si è deciso di avviare l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si dovrà realizzare nella frazione di Cannavò un centro polisportivo che in caso di emergenza potrà anche fungere da punto di accoglienza per i migranti, visto che la città, spesso meta dei flussi migratori non dispone di un centro destinato a questo scopo. Sorgeranno a Riparo due impianti sportivi, (di cui uno coperto) con spogliatoi, parcheggi e servizi, dotato di spazi da destinare allo svolgimento di attività multiculturali. Un centro di aggregazione in un contesto di periferia che vive lo spopolamento e il rischio di una marginalizzazione sociale.