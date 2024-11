Reggio, strade dissestate in centro e in periferia, l’annuncio di fondi da solo non basta FOTO

Le strade cittadine da anni rappresentano ormai uno dei più gravi problemi per la sicurezza urbana. Buche, griglie, tombini, pozzetti non in linea con la carreggiata, vere e proprie voragini sulle quali si sta intervenendo. I diversi piani milionari che negli anni sono stati annunciati dall’amministrazione fino a ora non hanno sortito gli effetti sperati e soprattutto vengono spesso riproposti come novità.

Questo stato di cose è certificato dal numero di segnalazioni che vengono inviate dagli stessi cittadini all’indirizzo di Palazzo San Giorgio: sono circa 100 solo in questo 2024 e la maggior parte si riferisce alla presenza di pericoli nella strada, a marciapiedi pericolosi, carenza di griglie, buche non segnalate. Si va dall’estrema periferia, al pieno centro. Un lavoro continuo per le squadre tecniche del Comune che sono ridotte all’osso. Ostacoli e problemi che costano parecchio all’ente dal momento che a causa dei sinistri Palazzo San Giorgio viene poi spesso citato in giudizio davanti al giudice di pace. Un aggravio di spese e risorse anche dal punto di vista del personale. Particolarmente colpita da questa situazione è sicuramente l’area di Ciccarello, nella zona Sud della città. Le strade in questo quartiere già nel complesso presentano condizioni di degrado e di pericolosità elevate come testimoniano anche le foto a corredo di questo servizio che sono state scattate dai residenti della zona. Da sempre la zona ha dovuto fare i conti con questo stato di cose anche se dal Comune fanno sapere che sono previsti interventi anche per la messa in sicurezza di tutto il quartiere. I problemi sono i tempi.