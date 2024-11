Nuovo palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, consegnato il cantiere all'impresa per il riavvio dei lavori

“Dopo un lungo periodo chiudiamo una brutta pagina e ne riapriamo una decisamente migliore. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per la sua presenza, perché è la dimostrazione anche di quanto il governo tenga al riavvio e al completamento di quest’opera che, probabilmente, risponde anche all’esigenza di riorganizzare l’apparato della giustizia in uffici consoni”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi alla consegna ufficiale del cantiere all'impresa per la realizzazione del nuovo palazzo di Giustizia, alla presenza del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.