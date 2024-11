Rassegna stampa 13-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Rifiuti da rimuovere in viale Isonzo, braccio di ferro tra Aterp e Comune di Catanzaro

A Catanzaro inizia la nuova era della Cardiologia. Torella: fondamentale l’integrazione

Respinto dal Tar Lazio il ricorso della Reillo per la Corte d’Appello di Catanzaro

Furti in abitazione, escalation nei centri del Basso Ionio catanzarese

Crotone, aree col tenorm da mettere in sicurezza: intesa per il monitoraggio nel Castello

Vibo, Consorzio Costa degli Dei: opportunità o “carrozzone”?

Ospedale e casa di comunità in ritardo: l’Asp di Cosenza è pronta, Palazzo dei Bruzi no

Cosenza, nottata di fuoco in via Sicilia: distrutte sei vetture

Trasporti a Cosenza, Amaco: il terzo bando per uscire dalla crisi

Città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero: i parlamentari del centrodestra in campo

Corigliano Rossano, l’ex caserma dei vigili del fuoco si sgretola in attesa d’una nuova destinazione d’uso

Cassano, Tari consegnata in ritardo: non è colpa del Municipio