Reggio, l'ex Ciapi accoglie alunne e alunni di Catona. Falcomatà: "Finalmente si torna in classe di mattina"

Sono iniziate finalmente le lezioni mattutine per gli alunni di Catona, con il trasferimento nei locali ex Ciapi dopo la chiusura del plesso a seguito delle verifiche statiche nelle scorse settimane. Si chiude così una fase di disagi per i ragazzi e le famiglie. Resta il nodo politico legato ai ritardi.

"A Catona finalmente si torna in classe di mattina. È stato un lavoro di squadra tra istituzioni responsabili, ci è voluto un po' ma finalmente ci siamo", commenta il sindaco Giuseppe Falcomatà su Facebook, postando anche una fotografia. Ringraziamenti, dal primo cittadino, "alla comunità scolastica, alla dirigente, al personale Ata, ai docenti, a “Castore” e alle famiglie ma soprattutto ai bambini per la loro infinita pazienza". Infine un appello: "Adesso lavoriamo insieme per restituire strutture sicure al territorio e programmare nuovi inizi".