Il processo sulla cupola politico-mafiosa che gestiva Reggio: 3 assoluzioni e pene rideterminate in appello NOMI e CONDANNE

Tre assoluzioni con formula ampia - l'imprenditore Emilio Angelo Frascati, l'ex sindaco di Villa San Giovanni, Antonio Messina, e Lorena Franco - e contestualmente accuse ridimensionate e rilevanti sconti nel processo d'appello "Gotha", il filone di giudizio con rito abbreviato nato dall'inchiesta della Procura antimafia di Reggio Calabria sulla presunta cupola politico-affaristico-mafiosa che avrebbe gestito la vita pubblica, economica e sociale di Reggio Calabria nel primo decennio del 2000.

Le quattro condanne, rideterminate dopo la precedente sentenza di annullamento della Corte di Cassazione: 10 anni all'avvocato Giorgio De Stefano, 12 anni a Roberto Franco, 8 anni a Domenico Marcianò e 3 anni ad Antonino Nicolò. La Corte d'appello di Reggio ha inoltre disposto "non doversi procedere" per Giovanni Pellicano' per prescrizione del reato contestatogli. Entro 90 giorni le motivazioni della sentenza. Ancora fermo alla sentenza di primo grado il troncone processuale ordinario "Gotha' conclusosi con l'assoluzione di numerosi politici imprenditori e professionisti coinvolti nell'indagine.