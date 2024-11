Melito di Porto Salvo: che tristezza i vandali del Natale!

C’è chi realizza di giorno e chi, di contro, genera devastazione di notte. L’eterna lotta tra costruttori del bello e vandali è in continuo divenire. Con questo andazzo nulla può considerarsi al sicuro, neppure le piccole cose. Neppure le installazioni create per abbellire angoli di Melito Porto Salvo, in vista delle festività natalizie. Al Paese vecchio, dove è in atto una sorta di operazione Borgo Croce, l’ennesimo sfregio è stato la messa a soqquadro dell’installazione realizzata davanti al portone di una casa a cui i residenti sono legati da motivi affettivi (vi era collocata una piccola bottega). La botte, che era parte integrante del lavoro dei volontari è stata rubata. Un gesto deprecabile che fa il paio con tanti altri di segno identico registrati sotto forma di danneggiamenti negli ultimi tempi. «La notte scorsa, al Paese vecchio di Melito – hanno reso noto i volontari – è stata distrutta un’installazione, e “rubati” oggetti che la componevano! Qualche giorno prima, anche un’altra installazione era stata deturpata. Eppure tutti dovremmo essere immersi nel clima della giornata sulla gentilezza».