Tragedia a Cittanova, Giuseppe Miriello muore a 47 anni mentre stava allenando l'Under 17

Una tragedia che ha colpito le comunità di Cittanova e Taurianova in provincia di Reggio Calabria. Giuseppe Miriello , allenatore del settore giovanile del Cittanova, è morto a causa di un malore che non gli ha dato scampo mentre stava allenando la squadra dell'Under 17. 47 anni di Taurianova, Miriello lascia un vuoto incolmabile nelle due comunità della Piana di Gioia Tauro e sui social da subito sono stati pubblicati messaggi e post di solidarietà, ma anche di incredulità.

È quanto dichiarato dal Sindaco di Cittanova, Domenico Antico, in merito all’improvvisa morte del tecnico Giuseppe Miriello, allenatore della compagine Under 17 – Allievi del Cittanova Calcio, colpito da un malore fatale mentre era impegnato in un allenamento sul terreno dello Stadio “Morreale – Proto”.

«Miriello era molto affezionato ai suoi ragazzi e il legame era ricambiato da tanti giovani calciatori del nostro territorio – ha proseguito il Sindaco -. Ci lascia un uomo per bene, autentico interprete dei valori più alti dello sport, formatore ed esempio positivo. Quanto accaduto ieri pomeriggio sul terreno del “Morreale – Proto” lascia una segno profondo. Saremo presenti alle esequie di mister Giuseppe Miriello per portare il saluto della Comunità di Cittanova».