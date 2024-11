Reggio Calabria, incidenti causati sotto l'effetto di alcol e droghe: denunciate tre persone in 24 ore

La Polizia di Reggio Calabria ha denunciato tre persone per aver causato incidenti stradali mentre si trovavano sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Il fenomeno, sempre più diffuso in ambito urbano, rappresenta una preoccupante minaccia alla sicurezza stradale, nonostante il costante impegno delle forze dell’ordine per contrastarlo.

I tre denunciati restano al momento sottoposti a indagine preliminare, con la presunzione di innocenza garantita fino a una eventuale condanna definitiva.

Nella stessa giornata, altri tre cittadini sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobili pubblici, un problema che continua a interessare diverse zone della città.