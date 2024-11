La droga di Milano e la mano della 'ndrangheta, quelle due pistole portate in Calabria: "Adesso cominciamo a sparare"

Islam Hagag, uno degli ultrà milanisti arrestati a fine settembre nell’inchiesta sulle curve di San Siro e che, come documentato da alcune foto sui social, era spesso in compagnia in passato anche di Fedez, avrebbe custodito nella sua abitazione a Cologno Monzese due pistole "con matricola abrasa" per conto "del gruppo di Milano". Armi che poi sarebbero state portate in Calabria.

Lo si legge nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Gdf di Pavia nell’inchiesta della Dda milanese su un maxi traffico di droga. Un trasporto di armi che si sarebbe «perfezionato» il 18 febbraio del 2021. «Gli puoi dire al nano per i ferri che me li scendo giù che devo fare danni», scriveva Antonio Gullì a Rosario Calabria, entrambi arrestati oggi nell’inchiesta. Il "nano" era il soprannome di Hagag (non arrestato in questa indagine), il quale prima di finire in carcere per l’inchiesta sulle curve era, come altri ultras rossoneri, amico di Fedez (il rapper non indagato in queste indagini).