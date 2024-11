Nuova tensostruttura all'aeroporto di Reggio inaugurata con... un allarme bomba

L’installazione della tensostruttura all’aeroporto dello Stretto è stata completata oggi e ha affrontato un primo test durante un’emergenza, scattata alle 5:30 per un allarme bomba. Questa "prova generale" si è conclusa con successo, dimostrando che la struttura, realizzata in circa un mese, è pronta per entrare in funzione nei prossimi giorni. La soluzione temporanea servirà a gestire il flusso di passeggeri fino al completamento dei lavori di ammodernamento dell’aerostazione. Un modello già sperimentato dalla Sacal a Lamezia, ora adottato anche qui, si è rivelato utile proprio durante l’emergenza: un bagaglio sospetto ha attivato il protocollo di sicurezza con l’evacuazione dello scalo e l’intervento degli artificieri dei Carabinieri. L’allarme è rientrato senza conseguenze gravi, causando solo un’ora di ritardo nei voli, recuperata nel corso della giornata. La società di gestione ha evidenziato come l’episodio confermi gli elevati standard di sicurezza dell’aeroporto.

Intanto, proseguono i preparativi per avviare il cantiere destinato a trasformare il "Tito Minniti" in una struttura più moderna ed efficiente. L’investimento, di valore significativo, è giustificato dai numeri positivi che lo scalo sta registrando.