Non si ferma l’emergenza siccità a Reggio, arriva la proroga per altri sei mesi

L’emergenza siccità continua. Le timide piogge di questi giorni poco hanno fatto per innalzare i livelli delle riserve. L’autonomia di tre mesi della Diga del Menta continua a rimanere uno spartiacque preoccupante. E infatti la Regione ha inoltrato la richiesta perché da Roma arrivi la proroga di altri 6 mesi dell’emergenza, come è già successo per la Sicilia e la Basilicata. «Al momento – spiegano dalla società che gestisce il sistema idrico calabrese – non si sono ancora verificate condizioni meteoriche favorevoli al ripristino dei volumi di stoccaggio». Intanto Sorical è impegnata a garantire con ogni mezzo il servizio, aprendo tutti i canali di comunicazione, a partire dai numeri verdi e dall’app MySorical per segnalare i guasti o chiedere l’intervento delle autobotti, mentre si rinnova l’appello ai cittadini di fare buon uso dell’acqua. Tra mille ostacoli si continua a lavorare su più fronti per dare più efficienza al servizio. Come spiega l’amministratore unico di Sorical Cataldo Calabretta. «Nonostante le oggettive difficoltà a causa, soprattutto, della grave siccità che sta interessando la parte meridionale della Calabria, unitamente alla complessità delle infrastrutture da gestire, il servizio idrico reso ai cittadini di Reggio è destinato a migliorare».