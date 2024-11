Scomparso nella Locride il 42enne Antonio Strangio. I carabinieri ritrovano la sua auto carbonizzata: all'interno la carcassa di un animale

E' attivamente ricercato dai Carabinieri della compagnia di Bianco, nella Locride, Antonio Strangio, 42 anni, di San Luca in Aspromonte, già noto alle forze dell’ordine, poichè da qualche giorno non ha fatto rientro nella sua abitazione. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno localizzato l’autovettura di Strangio in una zona del litorale jonico tra i comuni di Bovalino e Bianco, completamente carbonizzata. All’interno dell’automezzo, gli inquirenti hanno rinvenuto la carcassa di un animale. Gli investigatori, che hanno sentito i parenti dello scomparso, hanno concentrato le ricerche tra Bovalino, San Luca e Bianco nella speranza di rintracciare Antonio Strangio.