Ladro accoltellato a morte a Reggio, giudizio immediato per il macellaio

Disposto il giudizio immediato per Francesco Putortì, il macellaio di Reggio Calabria che ha accoltellato a morte uno dei due ladri, e ferendone il secondo, che si è ritrovato in casa a rubare, nella frazione collinare sud Oliveto. Come chiesto dal Pubblico ministero e disposto dal Gip, Francesco Putortì sfilerà in Corte d'assise a Reggio Calabria il 27 dicembre gravato dalle accuse di omicidio e tentato omicidio. Una procedura che di fatto eliminerà l'udienza preliminare. Difeso dagli avvocati Natale Polimeni e Giulia Dieni del Foro di Reggio Calabria, l'imputato aveva ritrovato la libertà, ai domiciliari, dopo quattro mesi di detenzione.

La terribile vicenda risale alla mattina del 27 maggio scorso. Uno dei due ladri è deceduto per le ferite riportate, l'altro è stato costretto alle cure in ospedale a Messina. Altri due sarebbero scappati mentre erano in attesa all'esterno della casa.