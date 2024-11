Marina di Gioiosa: sconta 23 anni per l’omicidio di Vincenzo Cordì, Francesco Sfara dal carcere ai domiciliari

Carcere a vita: Susanna Brescia e Giuseppe Menniti all'ergastolo per l'omicidio di Vincenzo Cordì

La Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria ha concesso gli arresti domiciliari a Francesco Sfara, con applicazione del braccialetto elettronico, accogliendo l’istanza presentata dall’avv. Antonio Ricupero, difensore del 26enne di Marina di Gioiosa, condannato in secondo grado a 23 anni di reclusione, nell’ambito del processo per l’omicidio di Vincenzo Cordì, assassinato la sera dell’11 novembre 2019 in località “Scialata” di San Giovanni di Gerace, per il quale sono stati condannati all’ergastolo Susanna Brescia e Giuseppe Menniti. Il difensore ha avanzato richiesta di misura alternativa premettendo che il proprio assistito sia «consapevole della gravità dei fatti contestati per come confermati nella sentenza di appello», di cui peraltro ancora non sono note le motivazioni. L’avvocato Ricupero ha poi evidenziato che l’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all’esito del giudizio di primo grado «nonché il lungo stato custodiale sinora sofferto, potrebbe portare ad un riesame delle esigenze cautelari rispetto a quelle inizialmente prospettate, quanto meno rivalutando il periculum di reiterazione del reato considerato il naturale affievolimento delle stesse rispetto al decorso del tempo rispetto ai fatti contestati».

Il penalista ha, inoltre, aggiunto: «D’altronde, è conforme allo spirito delle norme in materia cautelare la circostanza che il processo di graduale superamento dei fattori criminogeni e della conseguente pericolosità sociale da parte dell’imputato – incensurato – venga accompagnato da misure cautelari via via attenuate durante le quali si possa attuare la reale intenzione dello stesso di impostare il proprio futuro comportamento nel rispetto della legalità e dei valori tutelati dal nostro ordinamento». Sulla scorta delle argomentazioni difensive, i giudici della prima sezione penale hanno rilevato che l’imputato ha scontato 4 anni e 9 mesi di reclusione, che non si può configurare alcun pericolo di inquinamento probatorio, stante l’avvenuta sentenza d’appello, inoltre non si può ritenere sussistente «un concreto pericolo di fuga», posto che «il delitto è maturato in ambito strettamente personale e familiare ed altresì poiché non risulta che lo Sfara appartenga a contesti criminali che potrebbero proteggere la sua latitanza».