Alta velocità anche a Gioia Tauro? È possibile

Tiene banco in queste ore la proposta rivolta all’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, da parte di Giuseppe Pedà, ex presidente di Ferrovie della Calabria e già consigliere regionale, da sempre impegnato nella valorizzazione del trasporto su rotaia nella Piana di Gioia Tauro e, in generale, in Calabria.

La proposta è relativa all’ulteriore implementazione di fermate dei servizi Frecciarossa in servizio tra Reggio Calabria Centrale e Milano/Torino/Venezia alla stazione di Gioia Tauro. Ad oggi, infatti, la stazione della Piana è servita da una coppia “asimmetrica” di Frecciarossa 1000, ovvero il 9642 Reggio Calabria Centrale - Torino Porta Nuova e il 9623 Milano Centrale - Reggio Calabria Centrale.

È evidente come manchi il ritorno da Torino Porta Nuova: è pertanto scontato – e giustificabile – che venga richiesta l’istituzione della fermata a Gioia Tauro per uno dei diversi collegamenti Frecciarossa tra Torino Porta Nuova e Reggio Calabria Centrale.

Al fine di garantire inoltre un collegamento diretto tra la Piana di Gioia Tauro e il Veneto, sarebbe ottimale anche l’istituzione della fermata di Gioia Tauro per la coppia di Frecciarossa 8418/8419 Reggio Calabria Centrale - Venezia Santa Lucia.

Proposte condivise e rilanciate dall’associazione “Ferrovie in Calabria” che, tramite il suo presidente Roberto Galati, getta acqua sul fuoco dell’annosa diatriba a tema “ferroviario” tra le stazioni di Gioia Tauro e Rosarno, con alcune semplici valutazioni.