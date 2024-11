Porto di Reggio Calabria, il nuovo Piano triennale con 18 milioni di investimenti

Un piano di investimenti da oltre 107 milioni di euro che aiuterà a ristrutturare, migliorare e riorganizzare nei prossimi tre anni i porti gestiti dall’Autorità di sistema dello Stretto. Il documento è stato licenziato nei giorni scorsi sotto la regia del commissario straordinario Antonio Ranieri. Nel piano triennale delle opere ci sono tanti lavori che riguardano il porto di Messina e di Tremestieri, scali centrali nei programmi di sviluppo dell’Asdp.

Nel Piano, però, sono presenti anche importanti investimenti che riguardano i porti di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline. Opere che renderanno più performanti dal punto di vista operativo e commerciale i tre scali che si affacciano sulla sponda calabrese dello Stretto di Messina.

Il documento è diviso in tre grandi aree. La prima riguarda l’elenco degli interventi in programma; la seconda quelli presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale, che non sono stati riproposti e non avviati. Infine, l’elenco delle opere già cantierabili.