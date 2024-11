Reggio Calabria, all’inizio di dicembre la posa dell’arcata del ponte sul Calopinace

Si è pronti per la ripresa, forse definitiva, dei lavori di posa del ponte sul torrente Calopinace. L’appalto infinito, dato più volte per quasi consegnato alla città, dovrebbe ripartire nella prima decade di dicembre con la posa dell’arcata. Questo almeno è quanto contenuto nel cronoprogramma della ditta che ha chiesto e ottenuto l’ok al proseguimento delle attività sul ponte dopo che il Comune aveva avviato la procedura di risoluzione del contratto.

Palazzo San Giorgio ha avviato la procedura di rescissione in danno nei confronti dell’impresa “Cataldo Torchia” alla quale nel mese di marzo dell’anno 2021 erano stati consegnati i lavori di realizzazione del ponte nel tratto antistante la foce del Calopinace, da ultimare nei successivi 180 giorni. Quel termine di 180 giorni non è stato rispettato e l’amministrazione comunale aveva attivato la procedura di rescissione dopo una valutazione effettuata dalla direzione dei lavori il 21 agosto scorso.