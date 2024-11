Reggio Calabria, scappa alla vista dei carabinieri. La sua corsa termina contro un albero

Notte movimentata nelle vie centrali di Reggio Calabria. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato un giovane di 23 anni al termine di un rocambolesco inseguimento ad alta velocità.

Tutto è iniziato durante un controllo di routine nei pressi di Piazza Sant’Agostino, quando una pattuglia ha notato un’automobile in transito e ha deciso di fermarla per un accertamento. Alla vista dei militari, però, il conducente ha ignorato l’ordine di alt, avviando una fuga spericolata per le vie del centro cittadino.

L’inseguimento, caratterizzato da momenti di forte tensione, si è concluso in pochi minuti, quando il giovane, perdendo il controllo del mezzo, si è schiantato contro un albero. Nonostante la violenza dell’impatto, il 23enne è rimasto illeso e, una volta bloccato, è stato sottoposto ad alcol test. L’esame ha evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Il giovane, già noto alle forze dell’Ordine, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente, l’intervento rapido e coordinato dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi: nonostante l’elevata velocità e il pericolo generato lungo le strade urbane, nessuna persona è rimasta ferita, né tra i presenti né tra i militari intervenuti.