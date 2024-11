Reggio, incendio divampa nel lido comunale: zona da tempo soggetto a restyling

Un'altra colonna di fumo si leva da Torre Nervi. Un incendio è scoppiato per cause ancora in corso di accertamento al Lido Comunale. Sul posto sono tempestivamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Il sito da mesi è al centro di un articolato progetto di riqualificazione che dovrebbe ridare smalto ad una struttura da anni accolta dal degrado. Molte delle cabine sono infatti occupate da senza tetto. La situazione è sotto controllo.

L'Assessore Romeo: "La parte ristrutturata e la Torre Nervi non interessate dalle fiamme. Dai primi accertamenti l'incendio non sembra di origini dolose"



In merito all’incendio che, questo pomeriggio, si è sviluppato all’interno dell’area del Lido comunale, l'assessore Carmelo Romeo, giunto sul posto nell’immediatezza dei fatti insieme al vicesindaco Paolo Brunetti, ha specificato che “la parte recentemente riqualificata della storica struttura balneare non è stata neanche lambita dalle fiamme e che nessun danno di rilievo ha interessato la Torre Nervi”.