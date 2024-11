Reggio, piazza del Soccorso appena inaugurata già mostra segnali di “cedimento”

«Da poco consegnata e già presenta problemi. La piazzetta di Santa Maria del Soccorso è già ammalorata, con un termine purtroppo in voga per definire diversi dei lavori pubblici a Reggio. Punti della pavimentazione risultano rotti e la fontana piena di alghe. È chiaro che su questo l’amministrazione comunale dovrà intervenire con urgenza, per rilevare le responsabilità e sanare la situazione». A denunciare la vicenda del rapidissimo ammaloramento delle condizioni della piazza è il movimento La Strada che incalza l’amministrazione di Palazzo San Giorgio

«Come più volte sottolineato dal consigliere Saverio Pazzano con La Strada, il problema è più profondo e radicato e non può essere confinato a situazioni episodiche come questa di piazzetta Soccorso. Così come ribadito recentemente per i tagli stradali, vere e proprie ferite sulle strade cittadine colabrodo, in cui nessuno controlla nessuno. Anche diverse delle strade da poco asfaltate presentano problemi dopo le prime piogge. Bisogna pretendere che ci sia una più efficace verifica di ogni fase dei lavori pubblici» sottolineano i rappresentanti del movimento.