Rifiuti a Reggio, il binomio difficile tra conferimenti e smaltimenti

Versamenti e conferimenti. Un binomio su cui articola la filiera dei rifiuti. E se tra mille difficoltà Palazzo San Giorgio è riuscito a non “accumulare” un quadro debitorio pesantissimo dall’altro fronte le difficoltà sono in crescita, con Sambatello ancora in regime di sola trasferenza i rifiuti prodotti a Reggio devono attraversare mezza Calabria prima di essere smaltiti. Questi gli argomenti attorno a cui oggi si misureranno gli amministratori di Palazzo San Giorgio e i vertici di Arrical. Del resto l’autorità unica di acqua e rifiuti nata dalla riforma regionale prevede proprio un ruolo più “centrale” da parte degli enti locali.

Costi e debiti

È nella top ten delle città con la Tari più alta, ma nonostante il salasso per i cittadini il Comune non riesce a figurare tra gli enti più virtuosi per il pagamento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti alla Regione. Dal 2020 ad oggi Palazzo San Giorgio risulta moroso. Certo il trend non è da profondo rosso. Rispetto ai costi totali che si aggirano attorno ai 12 milioni l’Ente deve versare ancora più del 10%. Nel primo biennio è maturata la cifra più “pesante” quasi 4 milioni di euro, ma poi a consuntivo le spese sono state ancora superiori ed hanno sforato il tetto dei 5 milioni, (erano gli anni in cui le quantità dei conferimenti negli impianti calabresi erano ridotti e il territorio reggino è stato costretto a mandare fuori regione i suoi rifiuti) a questi si aggiungono altri 4 milioni maturati fino al 2024.