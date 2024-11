Gallico-Gambarie, ci siamo: intervento conclusivo sulla strada a scorrimento veloce che sarà inaugurata domenica

Il mare dello Stretto e l’Aspromonte sono sempre più vicini e facilmente raggiungibili, grazie al completamento della strada a scorrimento veloce ‘Gallico-Gambarie’ che proprio in questi giorni è oggetto di un ulteriore intervento, inserito come migliorativo in sede di appalto da parte dell'impresa esecutrice, ed eseguito nell'ambito dei lavori di completamento dell'arteria stradale da parte della Città metropolitana. In attesa dell’apertura ufficiale del tratto ordinario, prevista per domenica 1 dicembre alle 10.30, che porterà da Mulini di Calanna a Ciarro, gli uffici tecnici di Palazzo Alvaro stanno seguendo in queste ore il varo di un ulteriore impalcato, un ponte di 90 metri, che migliorerà sensibilmente il tracciato da Ciarro a Podargoni e quindi alle porte di Santo Stefano d’Aspromonte. "Qualcuno dirà che è solo un ponte - ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà - qualcuno dirà che è solo una strada. Ma la realtà è che questa infrastruttura finalmente unisce il mare dello Stretto all'Aspromonte, rivoluzionando per sempre il sistema della mobilità sul nostro territorio. Poco fa abbiamo varato l'impalcato dell'ultimo viadotto del tratto aggiuntivo della Gallico - Gambarie. Si completa un'opera straordinaria, che per tante generazioni era rimasta solo un sogno interrotto".

"Domenica - ha aggiunto il sindaco - apriremo insieme questa strada, che è la strada di tutti, nessuno escluso. Un sincero grazie a tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a realizzarla, ognuno per la propria parte, in particolare alle centinaia di tecnici e operai che, giorno dopo giorno, sotto il sole, sotto la pioggia, con il vento in faccia, nelle estati torride e nel gelo degli inverni, hanno materialmente costruito una delle infrastrutture più imponenti della Calabria e dell'intero Mezzogiorno". Le operazioni hanno già portato nei giorni scorsi al varo del ‘primo concio’ da 50 metri, mentre il secondo, da 40 metri, è stato posizionato proprio in queste ore. L’intervento fa parte di ulteriori 600 metri, aggiuntivi rispetto all’opera che sarà inaugurata il primo dicembre, e consentirà di aggirare un tratto della strada originaria, caratterizzato dalla presenza di diversi tornanti. La progettazione è stata seguita con grande attenzione dal settore Viabilità della Città metropolitana, con la supervisione del Dirigente Lorenzo Benestare e del Vicesindaco con delega alla Viabilità Carmelo Versace. La lavorazione ha reso necessario l’intervento di una speciale ‘gru semovente’ di 700 tonnellate, giunta sul cantiere e allestita sul posto.