Polistena, gli agenti del Commissariato salvano una donna che tentava il suicidio

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Polistena hanno salvato una donna che tentava di lanciarsi da un cavalcavia.

Gli operatori in servizio di Volante, di rientro dal turno della mattina, hanno notato una donna sulla circonvallazione, al cui fianco si trovava un passante che tentava di trattenerla per guadagnare tempo, in quanto era tremante e impaurita e manifestava la volontà di buttarsi di sotto.

Gli Agenti, avvicinandosi con la massima cautela, hanno assunto il pieno controllo della situazione riuscendo a raggiungere la ragazza, salvandole la vita.

Alla donna sono state prestate le prime cure e poi è stata trasportata da personale del 118 presso l’ospedale di Polistena.