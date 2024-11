Viabilità, a Gioia Tauro si riparte con i lavori relativi alla messa in sicurezza

Il sindaco Simona Scarcella e l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Romeo hanno fatto sapere che tra pochi giorni partiranno i primi lavori di messa in sicurezza delle strade cittadine.

Queste le prime arterie urbane che saranno interessate dai lavori: incrocio via due pompe - via Reggio Emilia; contrada Morrone; tratto lungomare; traversa via Dante (incrocio scuola Pentimalli - via Vallamena); stradoni in località Sovereto - Spartimento ; via Seneca; via Sofocle.

«È stata data priorità – ha spiegato Scarcella – alle vie oggetto di segnalazioni di particolare urgenza da parte del settore tecnico e da parte del settore di polizia locale. Ovviamente – ha precisato il sindaco – si tratta soltanto di una prima attività essendo la nostra programmazione fortemente limitata da un bilancio che non è stato approvato da noi. Per il 2025 metteremo il massimo impegno per poter effettuare un lavoro che interesserà gran parte del territorio cittadino. Il fatto di aver inserito anche delle vie che riguardano la zona Sovereto, sino ad oggi completamente abbandonata, vuole rappresentare un segnale di vicinanza a tantissimi cittadini che quotidianamente lamentano presso il comune di vivere una situazione di totale abbandono».