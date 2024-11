Restyling collina di Pentimele, a Reggio ripartiti i lavori della strada

Sono ripresi i lavori della strada che attraversa la collina di Pentimele. La speranza è che questa volta sia quella buona. I ritardi accumulati nel corso degli anni avevano messo a rischio anche i fondi Pisu, che secondo il cronoprogramma previsto dall’Ue dovrebbero essere spesi entro dicembre. Il Comune, nel maggio 2023, ha avviato la procedura con cui mettere a bando i lavori per un totale di 2,4 milioni di euro. Risultato frutto della rimodulazione degli interventi dei fondi Pac.

Tra intoppi e ritardi, quindi, il cantiere ha riaperto i battenti da qualche giorno dopo la posa di una palificata che dovrebbe avere messo in sicurezza l’area dei lavori. Un’azione resa necessaria dopo che gli acquazzoni nello scorso mese di settembre avevano creato ingenti danni e paralizzato il cantiere per mesi. Per questo motivo si è resa necessaria una variante in corso d’opera e anche l’affidamento di una parte dell’opera in subappalto.