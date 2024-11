Sciopero, i numeri della Filt Cgil Calabria: "Al porto di Gioia Tauro astensione del 50%"

Medcenter porto di Gioia Tauro 50% al primo turno, Atam 40%, Ferrovie della Calabria 45% e Amc 20%. Sono le percentuali di astensione dal lavoro nel settore trasporti in Calabria diffuse dalla Cgil regionale in occasione dello sciopero generale nazionale contro la manovra finanziaria del governo.

«I numeri - ha dichiarato Salvatore Larocca, segretario generale Filt Cgil Calabria - non sono altissimi ma anche i lavoratori del trasporto hanno aderito allo sciopero, per come potevano, perché purtroppo è intervenuta la Commissione di garanzia e la precettazione da parte del ministro dei Trasporti che hanno cercato in tutti i modi di vietare ai lavoratori di poter partecipare e di poter scioperare. Un diritto costituzionale che di fatto per i lavoratori dei trasporti viene negato perché queste precettazioni sono ormai all’ordine del giorno».