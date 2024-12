Caulonia, il gioco del tracciato della variante alla Statale 106 che coinvolge Stilaro e Allaro

Si è tenuta giovedì a Caulonia una riunione voluta dal primo cittadino Franco Cagliuso, cui hanno partecipato i suoi omologhi di Stignano, Camini e Stilo, Pino Trono, Pino Alfarano, Giorgio Tropeano e, in rappresentanza del comune di Riace, l’assessora Maria Spanò e il presidente del Consiglio Michela Franco. L’incontro con i sindaci della Vallata Allaro-Stilaro è stato organizzato «per discutere della nuova Statale 106 e sull’opportunità di rappresentare agli organi preposti l’esigenza del territorio ad avere una continuità del tracciato dopo la prevista variante di Caulonia per la quale è in corso un ampio confronto con l’Anas e la Regione Calabria», secon quanto riporta il comunicato inviato per conto di Cagliuso.

Si è svolto a porte chiuse, subito dopo quello, nella stessa sede, convocato dalla consigliera di opposizione Maria Campisi e da Bruno Grenci, durante il quale i presenti hanno preso atto del piano particellare di esproprio e degli immobili su cui il tracciato della variante inciderebbe.

«Ho chiesto ai miei colleghi sindaci – ha affermato il primo cittadino di Caulonia – di approfondire insieme la questione della viabilità relativa alla nuova 106, al fine di rappresentare la necessità di procedere con una soluzione che possa aprire lo spiraglio affinché la nuova variante che si prevede attraversi Caulonia dal km 118+650 al km 121+500, abbia un impatto positivo per la nostra città e, allo stesso tempo, che possa divenire il raccordo naturale per il futuro dei collegamenti con gli altri comuni dell’area che vanno dall’Allaro allo Stilaro fino a raggiungere il Soveratese».

Cagliuso ha ribadito il suo impegno «a proseguire sulla via del confronto sul progetto della nuova variante della 106 (…) con altri incontri sia ai tavoli tecnici, alla presenza dell’Anas, sia convocando, a breve, un consiglio comunale aperto per discutere sulla questione che interessa il futuro di Caulonia e di tutto il territorio che va fino alla Vallata dello Stilaro».