Reggio Calabria, nuova vita per i beni pubblici grazie al nuovo “Piano di città”

Un piano condiviso per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. Un valore economico e sociale fondamentale che spesso rimane in disuso o avvolto da degrado a cui dare nuovo smalto per rispondere alle istanze del territorio. Comune ed Agenzia del Demanio progettano insieme iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione. Magari abbattendo anche qualche voce di locazione passiva. L'obiettivo ottimizzare gli effetti che le iniziative possono generare in termini di sviluppo. Una visione d'insieme che prende forma nel Piano di città. Uno strumento di programmazione sollecitato anche dalle disposizioni comunitarie che muove i primi passi attraverso un accordo quadro che è già stato approvato dalla Giunta Comunale e che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico aperto a possibili stakeholders. La filosofia è quella di avviare una rigenerazione urbana, rimuovendo fattori di degrado ed ottimizzando l'uso del suolo, applicando modelli innovativi e sostenibili.

Un protocollo che non è ancora stato sottoscritto ma ha già mappato i siti più "sensibili" su cui intervenire. Infatti da una preliminare analisi, i quartieri ove si concentrano maggiormente investimenti e programmi di valorizzazione da parte di entrambe le amministrazioni firmatarie sono quelli ubicati nelle zone della cintura urbana e delle periferia della città (Rione Modena, quartiere Trabocchetto, frazione Arghillà).