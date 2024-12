Scilla, tre auto distrutte dalle fiamme di notte in piazza San Giuseppe

La scorsa domenica, i residenti di piazza San Giuseppe sono stati svegliati nel cuore della notte dalle fiamme che hanno avvolto tre autovetture parcheggiate nei pressi dell’incrocio tra via Libertà, via Roma e via Stretto.

Circa un’ora dopo la mezzanotte sono andate in fumo tre auto, mentre una quarta è stata tempestivamente spostata e ha riportato solo alcuni danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Scilla.

È stata danneggiata anche l’abitazione vicina al rogo: la facciata è stata annerita dalle fiamme mentre i vetri dei locali posti al piano terra sono stati divelti. Tanta la paura tra gli abitanti che non hanno avvertito nessuna esplosione, ma hanno vissuto attimi di apprensione anche per le abitazioni e le altre autovetture vicine.

Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, determinanti potrebbero essere le immagini di qualche telecamera di videosorveglianza installata nei pressi dove si è sviluppato il rogo.