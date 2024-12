82 migranti soccorsi a Lampedusa, giunti a Reggio sulla nave Humanity: tra loro anche due minori non accompagnati

La nave ong "Humanity 1" è attraccata al molo di ponente del porto di Reggio Calabria con a bordo 82 migranti di nazionalità egiziana, pakistana, egizia, senegalese e bengalese, tra cui due minori non accompagnati. Il gruppo era stato soccorso al largo di Lampedusa mentre si trovava a bordo di un barcone in pessime condizioni. Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura, con l’ausilio delle forze dell’ordine, del coordinamento diocesano sbarchi della Croce Rossa.

I migranti sono ospitati temporaneamente in due tensostrutture termoriscaldate e dotate di servizi, realizzate dal Comune e dal ministero dell’Interno, in attesa dei controlli amministrativi e sanitari, a conclusione dei quali saranno smistati verso varie destinazioni, come previsto dal piano nazionale di distribuzione.