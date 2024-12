Camion si ribalta sulla Salerno-Reggio: ferito il conducente e traffico rallentato all'altezza di Palmi

Un incidente spettacolare ma fortunatamente non grave si è verificato questa mattina sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Palmi in direzione nord. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. Nonostante il forte impatto, il conducente del mezzo pesante ha riportato solo lievi contusioni. Per precauzione, è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Polistena per ulteriori accertamenti medici.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Palmi, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il camion dalla carreggiata. Presenti anche le squadre dell’Anas per il ripristino della viabilità e la polizia stradale, incaricata di gestire il traffico e avviare le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’incidente ha provocato rallentamenti significativi lungo il tratto autostradale interessato, con code e disagi per gli automobilisti diretti a nord.