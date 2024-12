Rassegna stampa 05-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Calabria, passi avanti nella crescita: nel 2023 sono aumentati gli investimenti: +8,7%, migliore performance delle regioni del Mezzogiorno

Sanità

- Calabria, vaccino contro le bronchioliti in arrivo con qualche ritardo

- Corigliano Rossano, Giannettasio in panne e pazienti “in fuga” a Cosenza

- Castrovillari, ennesimo taglio dell’Asp nell’area Esaro-Pollino

- Presentato l’esposto-denuncia sull’ospedale di Polistena

Inchieste e processi

- Theorema-Roccaforte, a Reggio in appello un’assoluzione e due condanne

Cronaca

- Amministrative a San Luca, la promessa di Klaus Davi: “Con me sindaco niente faide”

- Reggio, approvati gli interventi per la costa ma l’erosione ha già stravolto il litorale

- Catanzaro Servizi, conti in miglioramento: il peso del palazzo “Scaccomatto” e della debitoria

- Catanzaro, sinergia rafforzata tra le istituzioni per salvaguardare l’economia legale