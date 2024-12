Capodanno Rai a Reggio, ecco come cambia la viabilità per consentire il montaggio del palco in piazza Indipendenza

In vista dell'evento di Capodanno in diretta su RaiUno, a seguito dei tavoli interistituzionali tenutisi in Prefettura, il dirigente del settore Polizia municipale e viabilità, Salvatore Zucco, ha disposto una serie di modifiche alla circolazione nell’area interessata che, per consentire il montaggio del palco in piazza Indipendenza, entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte del prossimo 10 dicembre.

Nello specifico, il provvedimento che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli prevede le seguenti misure:

Dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 05/01/2025:

- tra il viale Zerbi ingresso al parcheggio Stazione Lido Nord ed il lungomare Falcomatà incrocio con l’uscita del parcheggio Stazione Lido Nord: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

- in viale Zerbi corsia dir. Sud tra via Roma e piazza Indipendenza: divieto di sosta con rimozione;

- in parcheggio Rada dei Giunchi: divieto di sosta con rimozione;

- in piazza Indipendenza: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

- in strada di collegamento al parcheggio Stazione Lido Nord, in parcheggio Stazione Lido Nord: divieto di sosta e fermata;

- in via Vollaro tra via V. Veneto e via Tripepi: divieto di sosta ambo i lati con rimozione;

- in corso Matteotti: interdizione alla circolazione agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 T.