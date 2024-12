Guardia medica di Bagnara Calabra ancora chiusa nei weekend: «Una vergogna»

I residenti continuano a gridare alla “vergogna” per la chiusura nel fine settimana della guardia medica.

«Sistematicamente l’Azienda sanitaria provinciale reggina comunica che a causa della mancanza di medici il servizio è sospeso e ci rimandano alla postazione di Scilla sita in via Tripi Inferiore. Non può essere una coincidenza. Durante il weekend e nei giorni di festa non si trovano medici disponibili per coprire i turni. La situazione è allarmante. Nessuna autorità interviene in merito al problema, mentre noi residenti ci auguriamo di non avere bisogno di interventi urgenti».

La carenza di medici di medicina generale è una situazione preoccupante e i residenti più volte hanno richiesto alle autorità preposte delle soluzioni immediate per garantire a tutti l’accesso alle cure mediche. Il comune di Scilla è stato privato del presidio ospedaliero che rappresentava sia per Bagnara Calabra sia per tutti gli altri paesi limitrofi un punto di riferimento in caso di bisogno.