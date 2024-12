La “voragine” della Tari a Reggio Calabria: 35mila morosi per 19 mln di euro

Nonostante tutte le attività annunciate dal Comune nel corso di questi ultimi anni per abbattere l’evasione dei tributi locali, la percentuale di morosità rimane ancora elevatissima: lo si evince dalla nuova lista di carico per la tassa sui rifiuti relativa al 2024. Il dato è chiaro: ad oltre 35mila cittadini sono stati mandati gli inviti al pagamento, visto che finora non hanno adempiuto all’obbligo.

La situazione è chiarita da una nota della società comunale Hermes che si occupa della gestione dei tributi, con cui è stato trasmesso l’elenco degli avvisi di accertamento esecutivi per omesso/parziale versamento avvisi di pagamento bonari acconto Tari 2024, contenente l’elenco analitico di 35.735 avvisi emessi nei confronti dei soggetti passivi della Tari, a carico dei quali è stato accertato l’omesso pagamento della tassa ordinaria relativo all’acconto annualità 2024. In termini numerici il mancato pagamento della tassa si traduce in un considerevole ammanco di risorse per Palazzo San Giorgio che ha accertato la morosità dell’acconto Tari anno 2024 per un importo pari a 19 milioni 849mila 482 euro.