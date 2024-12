Rassegna stampa 10-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Piano per la sicurezza idrogeologica, la Regione Calabria ora cerca la mediazione

Calabria, varata la manovra 2025: le risorse non vincolate sono “solo” 805 milioni

L'ambasciatrice cubana Averhoff premiata a Cosenza: "Orgogliosi del contributo medico alla Calabria"

IN EVIDENZA

La boss della coca in Olanda incastrata grazie a Tirintino, collaboratore di giustizia di Rosarno L’escalation della ’ndrina Libri a Reggio Calabria tra estorsioni e intimidazioni

Crotone, i titolari delle giostre “mariane” costretti a regalare biglietti alla gang dei pusher

Corigliano, la morte della 17enne Marta Azzaro: archiviato il caso, nessuna colpa dei medici

Morto in un incidente sulla statale 106 a Sant’Andrea, la straziante lettera della fidanzata Giulia: “Chiedo giustizia per Raffaele”