Cimiteri, le risorse definitive della Regione per la Locride

Ammontano a circa 2 milioni e mezzo di euro le risorse finanziarie che la Regione ha destinato alla riqualificazione e messa in sicurezza delle aree cimiteriali di 16 comuni della Locride. Nel decreto del 3 dicembre il Dipartimento delle infrastrutture e lavori pubblici regionale ha indicato gli interventi ammessi definitivamente al finanziamento, la tipologia d’intervento, l’importo concesso e quello concedibile.

Nel dettaglio sono stati destinati al Comune di Locri poco meno di 191 mila euro destinati alla riqualificazione delle aree esterne e della chiesa annessa al cimitero comunale. Poco più di 170 mila euro destinati alla sistemazione dell’area esterna da adibire a parcheggi del cimitero di Siderno Superiore. Al comune di Antonimina sono destinati oltre 190 mila euro per la messa in sicurezza del cimitero, comepure a Careri, comune che ha ottenuto poco oltre 194 mila euro. Per la messa in sicurezza della chiesa cimiteriale e un aumento della dotazione di loculi sono state riservati per Gerace 191 mila euro. Si prevede poi un finanziamento di oltre 190 mila euro per l’ampliamento del cimitero di Caulonia Marina.

A Caraffa del Bianco vanno poco meno di 80 mila euro destinati ad un intervento di urbanizzazione dell’area cimiteriale destinata all’ampliamento e messa in sicurezza dei percorsi interni, manutenzione straordinaria della chiesa interna e dei fabbricati destinati a deposito. Placanica ha ottenuto circa 153 mila euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ampliamento della capacità ricettiva, realizzazione area di parcheggio, ripristino spazi e viali interni e costruzioni accessorie per l’adesione alla manifestazione di interesse per la ricognizione del fabbisogno finanziario per gli impianti cimiteriali.