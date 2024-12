Ore di apprensione a Reggio Calabria. E' scomparsa la signora Olivia Ranieri

Sono ore di apprensione a Reggio Calabria. Da ormai molte ore non si hanno più tracce della signora Olivia Ranieri. Ieri sui social un tram tram di commenti e condivisioni su un possibile ritrovamento dell'anziana.

La famiglia ha lanciato ieri sui social un appello per ritrovarla: “Da ieri pomeriggio, non abbiamo più notizie della signora Lina, che è stata vista l’ultima volta presso la Conad di Catona (RC). La signora potrebbe aver bisogno di aiuto. Se qualcuno l’ha vista o ha informazioni utili, vi chiediamo di contattare subito il numero 340 6273449. La figlia, Giusy Barillà, è estremamente preoccupata e chiede la collaborazione di tutti per ritrovarla al più presto. Vi preghiamo di condividere questo messaggio per raggiungere il maggior numero di persone possibile. Ogni aiuto è prezioso. Grazie per il vostro supporto”.