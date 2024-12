Piazza del Popolo di Reggio Calabria, un destino incerto per l’area che da anni ospita il mercato

Prima il teatro, poi gli eventi legati al capodanno. Per gli ambulanti di piazza del popolo è sempre una sorpresa capire se potranno o meno aprire le loro postazioni. Il sito che da oltre mezzo secolo ha ospitato il mercato è in attesa di una sistemazione. Lo chiedono gli operatori che sperano di vivere in una dimensione finalmente serena le loro attività. Una situazione che nel tempo ha continuato a complicarsi tanto che oggi le attività del mercato occupano spazi sempre più ridotti e il mercato ha perso il suo appeal, un lento e costante calo che mette quasi in dubbio la vocazione stessa dell’area.

Certo il fenomeno dell’abusivismo non ha risparmiato il settore. Ma loro gli ambulanti “storici” chiedono che si faccia finalmente ordine. «Abbiamo sanato le nostre morosità – dicono – eravamo indietro ma ci siamo messi in paro tanto che abbiamo partecipato al bando del 2018. Solo che da allora il Comune non ha mai provveduto ad indicarci la postazione. Abbiamo provato a sollecitare a chiedere che i legittimi assegnatari potessero finalmente avere i posteggi, ma al momento non abbiamo avuto risposte». Una situazione di stallo e incertezza che protratta nel tempo ha disgregato le potenzialità di un sito che in decenni aveva radicato un bacino di utenza e di abitudini.