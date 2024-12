Reggio Calabria, per la Don Orione arriva l’accordo: salvata la struttura

Il lito fine è arrivato . La struttura continuerà ad erogare i servizi e a rimanere come un prezioso punto di riferimento per l’assistenza gli anziani. La Don Orione è salva, il regalo sotto l’albero è arrivato per la comunità e non solo per ospiti e lavoratori. Il rischio di chiusura è stato definitivamente scongiurato, l’accordo con una nuova società che rileva le attività è maturato. Un punto d’incontro che più volte in questi mesi sembrava sfumato. Una vertenza che aveva generato una forte presa di posizione da parte delle parti sociali e dei familiari degli ospiti disperati dall’ipotesi di una chiusura in un territorio povero di servizi soprattutto per le fasce fragili.

Ma il rischio è stato scongiurato la trattativa al Palazzo territoriale del Governo si è chiusa con un esito positivo tanto per i 24 ospiti della struttura che per i 18 lavoratori. La vertenza condotta in maniera unitaria dalle segreterie della funzione pubblica di Cgil e Cisl è chiusa con esito positivo.