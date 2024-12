Reggio, investe pedone 92enne e fugge: è caccia al pirata della strada

Un'automobile, dopo aver investito un pedone di 92 anni all’incrocio tra via Campanella e via degli Ottimati a Reggio Calabria si è data alla fuga senza prestare soccorso. L’anziano, rimasto ferito nell'incidente, è stato prontamente assistito da una pattuglia della Polizia Locale e dai sanitari del 118, intervenuti sul posto pochi minuti dopo l’allarme.

Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’identità del responsabile. Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, confidando in elementi utili per identificare il pirata della strada.

Un appello è stato lanciato dalla Polizia Locale: il responsabile dell’investimento, per attenuare la propria posizione giudiziaria, è invitato a presentarsi spontaneamente presso il Comando di viale Aldo Moro e a fornire la propria versione dei fatti.