Il 22enne marchigiano Valerio Tallenio trasferito nel carcere di Reggio Calabria: è accusato di far parte di un gruppo neonazista

Il 22enne fanese, Valerio Tallenio, accusato di far parte dell’organizzazione neonazista Nuova Alba, è stato trasferito dalla casa circondariale di Villa Fastiggi (Pesaro) in un carcere di massima sicurezza a Reggio Calabria.

Il trasferimento è avvenuto nella notte di venerdì scorso «lo abbiamo saputo la mattina del sabato quando, assieme ai familiari, ci siamo recati a Villa Fastiggi e ci hanno comunicato che era già stato trasferito, senza avvisarci di nulla» racconta la legale della famiglia del ragazzo, Isabella Giampaoli. "Contavamo nella scarcerazione immediata per elementi piuttosto evidenti - dice l’avvocato riferendosi a «una totale mancanza di responsabilità, una totale estraneità dei fatti e una totale incompatibilità con il sistema e la detenzione carceraria - aggiunge - ma hanno rigettato la richiesta. Abbiamo prontamente impugnato al tribunale di Bologna, oltre all’ordinanza cautelare dell’inizio, anche questo rigetto».

Sulla località scelta per il trasferimento l’avvocato ha detto che «ci stiamo chiedendo tutti il perché sia stato trasferito in Calabria» aggiungendo che «un trattamento del genere in 30 anni di professione l’ho visto veramente poche volte e in casi di persone veramente pericolose».