Battesimi, doti e il “doppio livello” della ‘ndrangheta: il presunto legame tra il boss assassinato e la massoneria

Già nei primi verbali Ficarra rimarca la sua appartenenza alla cosca Molè di Gioia Tauro, posizione occupata prima di lui anche da altri membri della sua famiglia, ma di non essere stato mai battezzato. «La famiglia Ficarra - sottolinea - è sempre stata con i Molè».

Altro passaggio interessante nei primi verbali è la discussione con i magistrati che lo stanno interrogando circa l’esistenza di un presunto «doppio livello della ‘ndrangheta».

Alla conduzione degli interrogatori si alternano il procuratore dell’epoca di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, il suo aggiunto Gaetano Calogero Paci e il sostituto procuratore di Milano Paola D’Ambrosio. «Dottore – spiega il pentito – per me per persone anche di un certo livello che fa parte della ‘ndrangheta non ha mai avuto un battezzo, ‘ste cose qua…

Quelli che valgono di meno, che contano poco, che ancora sono rimasti col capretto e con la mangiata fanno queste cose qua, il battezzo… eh le famiglie di un certo livello, come Piromalli, come Molè, come Pesce e Bellocco, i capi veri che ho frequentato io non hanno, in questo ultimo periodo, le nuove gerarchie, le nuove leve, non usano questa cosa qua».