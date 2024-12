Rassegna stampa 17-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Da Rocco a Rocco: il pentito Ficarra svela gli affari del clan Molè a Gioia Tauro

Battesimi, doti e il “doppio livello” della ‘ndrangheta: il presunto legame tra il boss assassinato e la massoneria

IN EVIDENZA

Ambiente, centrodestra spaccato in Calabria

Treni in Calabria: la galleria Santomarco e la “nuova” linea jonica tra le priorità di Fs

I PROCESSI

Tentato omicidio a Diamante, condannati i fratelli De Rose: 12 anni a Massimo, Alessandro e Mattia

‘Ndrangheta, il processo ai clan della provincia di Catanzaro: chiesto il processo per 27

LA CLASSIFICA

Platì il paese più giovane d’Italia? «Siamo virtuosi, lo Stato ci premi»

Qualità della vita, un anno in chiaroscuro a Cosenza e nella provincia

CRONACA

Crotone, scontro aperto sui rifiuti della bonifica: il Ministero deciderà sull’utilizzo del sito

Concorsi “infiniti” all’Asp di Vibo: specializzanda in arrivo a Pediatria

Rende, la svolta culturale del borgo: nasce il museo della ceramica nel palazzo Bucarelli

POLITICA

Lamezia, Forza Italia punta sul sindaco Mascaro. Cannizzaro: «È un bomber da sostenere»