Carceri, in Calabria sovraffollamento al 125%

Al 9 dicembre 2024, le carceri italiane ospitano 62.283 detenuti, a fronte di una capienza ufficiale di 51.165 posti. Tuttavia, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia e analizzati dall’esperto Marco Della Stella, 4.478 posti non sono attualmente disponibili, portando il tasso di affollamento al 133,4%. Durante l’estate il tasso era appena sotto il 130%, evidenziando un peggioramento della situazione. In Calabria la percentuale si attesta attorno al 125%

A fronte di questa emergenza, l'Associazione Luca Coscioni ha intrapreso azioni legali per chiedere il rispetto del diritto alla salute dei detenuti. Ad agosto, l’associazione ha diffidato le 102 ASL competenti per la salute nelle 189 carceri italiane, ricordando loro il ruolo previsto dalla legge di fornire servizi socio-sanitari e monitorare le condizioni degli istituti penitenziari. “La responsabilità per la mancata applicazione delle misure previste è imputabile al Direttore Generale della ASL” si legge nelle diffide.

Secondo Marco Perduca, coordinatore dell’iniziativa, meno della metà delle Aziende Sanitarie ha risposto alle diffide. “Abbiamo quindi deciso di procedere con richieste di accesso agli atti per ottenere le relazioni delle visite in carcere e abbiamo pubblicizzato la possibilità di condividere in modo sicuro e anonimo critiche sul diritto alla salute in carcere attraverso il sito FreedomLeaks.org”, spiega Perduca.